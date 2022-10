Le marketing de l'innovation. Concevoir et lancer de nouveaux produits et services, 4e édition

L'innovation constitue une source de croissance privilégiée pour les entreprises et les marques. Dans un environnement caractérisé par un grand renouvellement des technologies, l'apparition de nouveaux modèles économiques et l'émergence constante de nouveaux usages et attentes, il faut innover davantage, mieux, plus vite, à moindre coût. Au coeur de la création et du lancement, le marketing joue un rôle central dans l'innovation. Cet ouvrage aborde le marketing de l'innovation de manière globale et permet : - de maîtriser les décisions et de comprendre les processus inhérents au marketing de l'innovation dans tous les secteurs (grande consommation, industrie, services, luxe, high-tech, collaboratif...) ; - de faire le point sur les pratiques, les théories et les méthodologies les plus récentes ; - d'étudier l'intégralité des processus de développement et de lancement, depuis les décisions stratégiques jusqu'aux choix opérationnels. Cette 4eédition, entièrement actualisée, propose de nouveaux exemples et cas d'entreprise et intègre des thèmes d'actualité. Titre labellisé FNEGE en 2016 et qui intégère désormais la collection "Les fondamentaux business".