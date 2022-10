Relations sociales en pratique, osez le dialogue !. Bien négocier au quotidien

Qui n'a pas rêvé en tant que dirigeant ou DRH d'appréhender avec sérénité le dialogue social, d'en saisir les subtilités et d'adopter la posture adéquate lors des négociations ? Ce livre intègre l'ensemble des parties prenantes et propose, dans un premier temps une immersion au coeur du dialogue social pour en comprendre toute la complexité mais aussi toute l'importance au regard des enjeux actuels de performance et de transformation des entreprises et des organisations. Cette vision macro s'enrichit, dans un second temps, d'une approche pragmatique avec des conseils étayés sur le pilotage du dialogue social et la conduite des négociations. Cet ouvrage a pour objectif de partager les meilleurs pratiques de dialogue social à partir d'exemples concrets de situations vécues.