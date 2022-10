La malbouffe contre-attaque. Comment les industriels continuent de vous faire avaler n’importe quoi

Malgré l'évolution des mentalités et de certaines législations, la bataille contre la malbouffe n'est pas gagnée. Loin de là ! Sept ans après son best-seller Vous êtes fous d'avaler ça ! , Christophe Brusset propose son enquête la plus aboutie et dénonce, preuves à l'appui et avec sa verve habituelle, l'insidieuse contre-attaque de l'industrie de la malbouffe. Lobbying forcené, contournement des règlements, intimidation des lanceurs d'alerte, harcèlement judiciaire, les champions de la junk food continuent de défendre sans scrupules leur modèle économique délétère. Trop de produits leaders de l'industrie agroalimentaire sont nocifs pour la santé : ultratransformés, trop sucrés et/ou trop salés, contaminés par des polluants ou des molécules toxiques ajoutées, déséquilibrés et vides de nutriments. La malbouffe, directement responsable de l'épidémie mondiale d'obésité, est à l'origine de nombreuses maladies chroniques, comme le diabète et la NASH, ou des cancers. Elle peut toucher insidieusement chacun d'entre nous. D'où le nouveau cri d'alarme de Christophe Brusset, qui appelle au sursaut de nos dirigeants pour stopper d'urgence ce fléau et met les industriels concernés face à leurs responsabilités.