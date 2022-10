Tino Zervudachi. Intérieurs autour du monde

Au cours des quarante dernières années, Tino Zervudachi s'est forgé une réputation internationale d'excellence. Il a bâti sa carrière en dessinant des intérieurs somptueux dans le monde entier, de Paris à Tokyo en passant par Londres, Rio de Janeiro, New York et Los Angeles. Après avoir perfectionné son talent sous la direction du légendaire architecte d'intérieur britannique David Mlinaric, Zervudachi a conçu sa première maison à l'âge de vingt et un ans. Depuis qu'il s'est installé à Paris en 1990, il n'a cessé d'affiner son approche audacieuse et élégante, faisant preuve d'une sensibilité rare pour les textures et d'une attention particulière aux références historiques, ainsi que d'un amour pour l'excellence artisanale. Entre les mains de Zervudachi, même la pièce la plus spectaculaire acquiert une qualité subtile, tandis que celles plus modestes deviennent grandioses : un savoir-faire qui lui a valu une liste de clients illustres comprenant les plus grands entrepreneurs, des collectionneurs d'art et des aristocrates bohèmes. Avec des photographies inédites, des textes révélateurs et des interviews de l'auteure Natasha A. Fraser, cet ouvrage capture le monde sublime et singulier du designer. Projet après projet, ces pages témoignent de la passion, de la précision et de la curiosité que Tino Zervudachi apporte à son métier. D'un château familial réaménagé en France à une élégante maison de plage aux Bahamas, en passant par un chalet de ski dans les Alpes, un yacht à moteur d'époque et une finca rustique transformée en retraite sur une île espagnole, ce livre retrace l'inimitable capacité de Zervudachi à transformer comme par magie les maisons de ses clients, en mettant en valeur leurs collections grâce à ses choix de couleurs inhabituels, sa maîtrise de la lumière et ses associations audacieuses de textiles et de mobilier.