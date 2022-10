SPartez à la rencontre de la cuisine fusion Afrique-Asie ! Aissata et Julien, alias Savane & Mousson, partagent avec vous des plats uniques inspirés de leurs origines et de leurs voyages, basés sur des ingrédients communs aux gastronomies africaines et vietnamiennes tels que la banane plantin, le gingembre, le riz, ou encore le tamarin et l'hibiscus. Ils vous dévoilent ici le secret d'associations étonnantes qui vous en mettront plein les papilles ! Découvrez des parfums uniques à travers plus de 40 recettes originales de tapas, de plats et de desserts fusion. Un véritable parcours gustatif entre l'Afrique et l'Asie pour une explosion de saveurs !