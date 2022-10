Au galop - Les plus belles races de chevaux

Bienvenue dans l'univers passionnant des chevaux et de l'équitation ! Cet ouvrage indispensable propose un panorama des différentes races de chevaux, pour se familiariser avec ces animaux fascinants et majestueux ! Grâce aux nombreuses images et explications, les jeunes passionnés autant que les cavaliers confirmés trouveront toutes les réponses à leurs questions sur l'anatomie et le comportement des chevaux, mais aussi sur les soins à leur apporter.