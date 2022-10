Les 10 enquêtes mystérieuses de Sherlock Holmes en Égypte

Un ouvrage qui invite le lecteur à devenir apprenti détective ! Il suit Sherlock Holmes et son cher Watson au cours de 10 enquêtes et les aide en résolvant énigmes et casse-tête. Le plaisir de retrouver tout l'univers de Sherlock Holmes mêlé à celui de l'Egypte (au coeur de la pyramide et du phare d'Alexandrie, chez les scribes et les embaumeurs, etc.). Des jeux variés : messages codés, rébus, devinettes, scènes à observer, grilles de mots, jeux de calculs, etc.