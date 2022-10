Les mondes cachés. Voyage vers l'invisible

Qu'y a-t-il aux confins du système solaire ? Au plus profond des océans ? Au coeur des fôrets profondes ? Au centre de la Terre ou de notre corps, même ? Le livre propose un voyage très original vers tous les "recoins" de notre monde ! Mais l'aventure qu'il propose en nous montrant l'invisible n'est pas dénuée d'intérêt pédagogique ! : si ces endroits semblent hors de notre vue et de notre portée, on découvre aussi que notre activité a une influence sur chacun d'entre eux : notre déjeuner a des conséquences sur les milliards de microbes qui peuplent notre intestin. Le plastique que l'on jette se retrouve au fin fond des océans. Les indices sous le sol que l'on foule sans y prêter attention nous racontent l'histoire de la vie... Tout est transversal et lié !