Grimpez sur votre tapis volant et laissez-vous bercer au rythme du vent. Les personnages Disney et Pixar défient la pesanteur à vos côtés au fil de 100 illustrations inédites : poussière de fée, sauts périlleux ou coup de pouce d'un ami ailé ? Choisissez votre camp, et prenez votre élan : on s'envole !