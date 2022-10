Les pointes noires

Eve grandit dans un orphelinat du Mali. Son grand rêve : devenir un jour danseuse étoile. Adoptée à l'âge de six ans, elle part vivre en France. Sous le regard aimant de ses parents, elle suit une formation solide, épaulée par sa professeure qui l'encourage à se présenter à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Jusqu'à ce jour où une remarque blessante vient tout faire basculer. Elle réalise brutalement que, dans ses livres, dans les films et sur les scènes de ballet, il n'y a jamais de danseuses étoiles noires. Comment a-t-elle pu ne pas le remarquer plus tôt ? Et si toutes ces années à la poursuite de son rêve n'étaient qu'une illusion ? Dans ce monde en rose et blanc, Eve devra se battre pour trouver sa place. Et faire enfin bouger les lignes ?