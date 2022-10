Merveilleuses histoires d'animaux

Le recueil Disney pour les amoureux des animaux ! 15 des plus belles histoires des animaux Disney réunies dans un livre grand format, avec des illustrations en pleine page pour plonger au coeur de l'aventure. Des récits des animaux du monde entier pour voyager dans la forêt, la savane ou sous l'océan, avec Bambi, Simba, Polochon et tous leurs amis. Dès 4 ans. Contient les histoires : Le Roi Lion, Le club des lionceaux ; Dumbo, Le grand jour de Timothée ; La Belle et le Clochard, Un sauvetage mouvementé ; Robin des Bois, Evasion au château ; Les Aristochats, L'anniversaire surprise ; Bernard et Bianca, L'histoire du film ; Le Monde de Dory, C'est ton tour, Dory ; La Petite Sirène, La quête de la perle rouge ; Bambi, L'histoire du film ; Mulan, Lotus va au marché ; Coco, Dante et Pepita ; Vaiana, Pua et Heihei ; Zootopie, L'histoire du film ; Le Livre de la Jungle, L'histoire du film ; Les 101 Dalmatiens, Rolly le pompier