Winterhouse Hôtel Tome 3

Après un long hiver, le printemps revient à Winterhouse Hôtel, et la fonte de la neige ne manque pas de révéler les derniers mystères de l'extraordinaire demeure... Alors que les pouvoirs d'Elisabeth sont de plus en plus forts, les murs de l'hôtel se mettent à trembler, et ses habitants ont des comportements pour le moins étranges. Freddy et Elisabeth seront-ils de taille à lutter contre le sort qui possède les lieux ?