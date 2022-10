Nectar et Ambroisie et la magie de Médée - Tome 2

Jason et ses Argonautes vont bientôt mettre les voiles pour s'emparer de la précieuse Toison d'Or. Pour Nectar et Ambroisie, cette expédition est l'occasion inespérée. de rencontrer la puissante magicienne Médée et d'en apprendre enfin davantage sur le mystère de leur naissance. Encore leur faut-il convaincre Zeus de les laisser quitter l'Olympe.