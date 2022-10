Lorsqu'Immortus prend pour cible Rick Jones, l'ami des super-héros ne doit son salut qu'à l'intervention de... Kang ! Mais Immortus n'est-il pas la version future de Kang ? C'est le début d'une saga combinant passé, présent et futur : une équipe d'Avengers empruntée à différentes époques va devoir mener une enquête qui pourrait bien changer à tout jamais le destin de l'univers Marvel ! Avengers Forever (à ne pas confondre avec la nouvelle série du même nom publiée dans MARVEL COMICS) est très certainement la plus ambitieuse saga jamais écrite sur l'équipe, sous la houlette de Kurt Busiek, l'auteur de l'archi-populaire Marvels avec Alex Ross. Kang, personnage découvert à l'issue de la première saison de Loki sur Disney+ et qui jouera un grand rôle dans les prochains films, est au centre de cette épopée gigantesque.