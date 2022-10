Spider-Man : The Parker Luck

Peter Parker a récupéré son corps, longtemps possédé par le Docteur Octopus, et il n'a d'autre choix que d'assumer les conséquences des actes du Spider-Man supérieur. Le voilà donc à la tête de sa propre entreprise, menacé par une Chatte Noire bien décidée à se venger. En plus, un mystérieux personnage surgi du passé refait surface. Toute l'ère Dan Slott mériterait une place dans la collection MARVEL MUST-HAVE, mais nous avons choisi cette saga charnière qui fait suite à l'ère Superior Spider-Man, dans laquelle Peter était présumé mort, remplacé par Otto Octavius. Une relance qui correspond à la très populaire ère Marvel NOW !