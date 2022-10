Eden, It's an Endless World! Perfect Edition T09

Premier signe d'un dérèglement climatique : la Terre vient de subir une succession de catastrophes naturelles. La peur s'insinue alors dans la population qui choisit de rejoindre le colloïde. Cette solution semble être la seule permettant d'échapper au chaos. Cet espoir est nourri par Mâyâ qui leur fait croire qu'un nouvel univers succèdera au monde décadent grâce à l'opération transfusionnement . A contrario, Retia Aleetheia veut encore croire en l'avenir des hommes sur la Terre... Nous sommes arrivés à la conclusion de cette incroyable épopée où l'auteur décrit avec justesse la complexité de la nature humaine et son comportement face à sa possible destruction. Avec Eden, Hiroki Endo propose un manga d'anticipation inspiré du mouvement cyberpunk. Récit à suspense, plein de scènes d'action entraînantes, Eden est violent et cru mais offre aussi certains passages empreints de mélancolie qui ne laissent pas le lecteur insensible. Mélange des genres, ce manga évoque des récits de guerre, le terrorisme, une pandémie... des thèmes ancrés dans notre réalité.