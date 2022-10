Léo la vampire : fantômes et catastrophes

Chez les von Motteberg, il n'y a que des vampires d'exception, redoutables et sanguinaires. Ca met la barre très haut pour la jeune Eléonore, dite Léo, qui doit accomplir sa première chasse, LE rituel de passage des vampires. Malheureusement, la soirée tourne au désastre et Léo se retrouve hantée par deux fantômes... Avec l'aide de ses drôles d'amis (une araignée et une armure de chevalier), Léo parviendra-t-elle à se sortir du pétrin ?