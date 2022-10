Le mystère d'une belle âme. Quand bonheur rime avec paix intérieure

Comment écrire sur ce que l'on ne peut pas voir ? Comment contempler et décrire l'âme, cette partie invisible, pourtant au coeur de notre humanité ? Marion Lucas nous entraîne dans une réflexion philosophique et spirituelle pour découvrir la beauté de notre intériorité et nous apprendre à l'habiter. A la lumière des enseignements de la philosophe Edith Stein, ce livre nous incite à descendre en nous-mêmes pour nous connaître et pour aimer de toute notre âme la réalité qui nous entoure. Dans un monde bruyant, où il devient difficile d'échapper aux multiples sollicitations, nos états d'âmes nous rappellent qu'il est urgent de prendre soin de notre vie intérieure. Ce voyage est de loin le plus beau que l'on puisse entreprendre pour s'enraciner en notre âme et y puiser toute sa joie. Si certains sont allés jusqu'à nier l'existence de l'âme, c'est parce qu'à ce niveau d'intimité, la place du "Je" côtoie celle de Dieu. L'auteur nous montre que l'âme humaine est aussi le lieu de la rencontre avec Lui, quand intériorité rime avec éternité. Que l'on soit croyant ou pas, il est temps de faire l'expérience, en soi-même, de la grandeur et de la plénitude de l'existence. Marion Lucas a consacré son travail de doctorat en philosophie à la question de la liberté de la femme dans l'enseignement de Edith Stein, la carmélite assassinée à Auschwitz en 1942 et canonisée par le pape Jean-Paul II en 1998.