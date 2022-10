The Fable T10. The silent-killer is living in this town.

L'entrée en jeu d'Utsubo et de son équipe du bureau municipal de renseignements commerciaux de Tahei vient semer le trouble dans la ville de Satô et dans les locaux d'Octopus. Sous des aspects de gendre idéal, le chef Utsubo est en réalité un redoutable énergumène prêt à tout pour se faire de l'argent. C'est le fragile Kainuma qui fera d'abord les frais de l'avidité sans borne de ce rapace sanguinaire. Du côté du clan Maguro, Sunagawa se félicite d'être débarrassé du duo de tueurs qu'il avait engagé. Toujours avide de plus de pouvoir au sein du clan, il décide cependant de freiner son ascension, de laisser les choses évoluer, et de remettre à plus tard ses investigations au sujet de "Fable"...