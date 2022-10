L'île de Silicium

Un roman d'anticipation offrant la vision réaliste d'une calamité environnementale dans la Chine de demain. Lancement de la nouvelle collection Rivages/imaginaire avec ce premier roman chinois. Un roman phénomène publié dans quatorze territoires. Un roman écologiste inspiré par la décharge de Guiyu en Chine, où se trouve le plus grand centre de recyclage de déchets électroniques du monde, une zone que les Nations unies ont qualifiée de " calamité environnementale ". Un roman d'anticipation qui combine le réalisme avec l'allégorie pour présenter l'hybridité des humains et des machines. Traduit par Ken Liu vers l'anglais et Gwennaël Gaffric vers le français, qui ont tous deux fait connaître Liu Cixin en Occident. Chen Qiufan est l'auteur d'une trentaine de nouvelles et d'un roman.