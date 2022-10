Birthday book. Découvrez ce que le jour de votre naissance révèle sur votre personnalité

Que me réserve l'avenir ? Qu'est-ce qui me définit ? Avec qui suis-je le plus compatible ? Il vous suffit de regarder le jour de votre naissance pour trouver la lecture perspicace des étoiles faite par Shelley von Strunckel, astrologue réputée. Mine d'informations sur les traits de votre personnalité, votre rapport aux autres ainsi que vos dons, The Birthday Book vous divertira, vous, vos amis et votre famille, pendant des années et des années.