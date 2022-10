Mes astuces pour cavaliers. 100 conseils pour se faciliter la vie aux écuries

Retrouvez dans ce livre 100 astuces équestres indispensables pour prendre soin de son cheval, bien monter, des conseils pour entretenir son matériel... tout ce qu'il faut pour vous faciliter la vie aux écuries ! Que vous soyez grand débutant ou cavalier confirmé, les meilleurs tips de Dance With Him vont vous changer la vie ! - Photos et illustrations pour détailler les astuces - Des pas à pas pour comprendre chaque étape - Notez les astuces que vous avez testées - Prenez des notes à la fin de chaque chapitre : les nouveaux indispensables de ma boîte de pansage et de ma pharmacie, mes bonnes résolutions pour progresser à cheval, ma check-list pour partir en concours...