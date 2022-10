24 contes de Noël autour du monde

En Allemagne, Anna ouvre la première fenêtre de son calendrier de l'Avent et se demande si Noël est là. En Alsace, Marikele prépare des Bredele. En Pologne, Karol et Stanislaw découvrent la tradition de la carpe pour la Wigilia. En Suède, Svéa se lève tôt pour préparer sa Sainte-Lucie. Au Portugal, Tiago installe la crèche en famille. Aux Etats-Unis, Trinity établit une liste. Au Japon, Shusaku fabrique des grues de papier. Au Liban, Abouna raconte l'histoire de la Sainte-Barbe. En Russie, Aliocha partage la soupe de Babouchka. Au Mexique, Lupita dépose son bouquet aux pieds de la tilma. A Mayotte, Laëtitia explique Noël à Laylati. En Lorraine, Hans, Aymeric et Rita préparent le spectacle de la Saint-Nicolas... Voilà quelques étapes du tour du monde qui nous est proposé afin de découvrir les traditions et légendes de l'Avent et de Noël !