SQL Server Analysis Services (SSAS). Calculs analytiques et restitution de données dans Power BI et

Ce livre s'adresse à tout informaticien, quelles que soient ses fonctions, qui souhaite effectuer des calculs complexes avec SQL Server Analysis Services et être en mesure de les réutiliser dans une application de restitution comme Excel ou Power BI en vue d'une analyse de données. Il vous permettra de découvrir SQL Server Analysis Services, de comprendre les cubes OLAP et de savoir les programmer de façon concrète. L'auteur expose dans ce livre trois manières d'utiliser les calculs analytiques en se basant pour chacune sur la même étude de cas : via le mode dimensionnel ; via le mode Power BI et le langage DAX ; via le mode tabulaire avec déploiement interne dans Azure en mode SAAS. Après avoir présenté l'informatique décisionnelle et l'étude de cas qui va servir de support aux démonstrations tout au long de cet ouvrage, l'auteur détaille l'installation de tous les outils nécessaires. Vous étudiez alors la création d'un projet SSAS en mode multidimensionnel avec ses compléments, dont le langage MDX qui sera utilisé avec les autres technologies. Vous appréhendez la réalisation d'analyses de données avec l'outil Power BI Desktop avant de vous pencher sur le mode tabulaire avec deux déploiements, en local et dans le cloud Azure. Chacune de ces parties est complétée par des exercices corrigés basés sur une seconde étude de cas.