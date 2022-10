Blanche-neige vit avec la reine, sa belle-mère, dans un grand château. Alors que celle-ci pense être la plus belle femme du royaume, un jour, son miroir magique lui révèle que c'est désormais Blanche-Neige. Furieuse, la reine décide de s'en débarrasser en l'abandonnant dans la forêt. Une version originale ludique et interactive du célèbre conte de Blanche-Neige : Une adaptation pour les tout-petits dans une version originale faite d'éléments en volume et d'éléments en creux pour éveiller l'enfant et le familiariser avec le conte. Une fabrication originale pour découvrir l'histoire de Blanche-Neige. La collection "Gigognes", un univers unique et varié adapté aux tout-petits : Imaginé et créé par Xavier Deneux, l'univers "Gigognes" est composé de contes, de comptines, de notions ou encore d'imagiers adapté aux tout-petits grâce à une approche sensitive originale et une fabrication qui saura résister aux manipulations de bébé. Un style graphique unique qui mêle couleurs, tendresse et créativité.