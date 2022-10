L'encyclopédie illustrée des animaux

Plus de 500 espèces d'invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères sont présentées, et toutes sont illustrées ! Cette encyclopédie présente chaque animal en quelques lignes, puis propose une fiche d'identité mentionnant sa taille, son alimentation, sa localisation et parfois des faits étonnants ou des anecdotes rigolotes. Le texte est rédigé par un zoologue spécialisé en histoire naturelle. De superbes illustrations Les nombreuses illustrations, élégantes et colorées, permettent une merveilleuse découverte de la diversité animale. Un contenu très accessible Les notices au texte clair rendent cette encyclopédie particulièrement adaptée aux jeunes lecteurs. La navigation est facilitée par des bandes colorées, qui indiquent le groupe d'animaux (reptiles, oiseaux...), et par un index.