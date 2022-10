Trains de légende. Un tour du monde des lignes ferroviaires les plus incroyables

Et si tu partais à l'aventure aux quatre coins du monde en sautant d'un train à un autre ? Tu pourras circuler sur une ligne à grande vitesse au Japon puis ralentir pour passer la nuit dans l'un des derniers trains-couchettes en Grande-Bretagne, ou bien observer des ours derrière la vitre d'un wagon dans les contrées sauvages du Canada. Les conducteurs, les contrôleurs et les passagers de ces trains te guideront à travers les pages de ce livre. Bienvenue à bord ! Un dépaysement garanti avec de remarquables illustrations Ce livre invite à l'aventure et captivera les enfants qui souhaitent découvrir le monde. Le contenu est très riche et didactique. Le livre fournit des informations sur toutes sortes de trains (trains de banlieue, trains de tourisme, trains de marchandise...) et sur de nombreux pays (leur culture, leur histoire, leur géographie...). Les exemples abordés sont surprenants : des trains miniatures qui ressemblent à des jouets pour enfants en Inde, le train le plus rapide du monde au Japon, un train au service d'arrêt facultatif en Alaska, le train qui a inspiré le Poudlard Express dans les films de Harry Potter... Un encadré sur chaque double page récapitule les informations clés et un glossaire à la fin permet d'étoffer ses connaissances. Un livre qui favorise un tourisme éco-responsable L'album documentaire donne des idées de destinations de voyages, pour un tourisme responsable avec un mode de transport moins néfaste pour l'environnement que les avions ou les voitures.