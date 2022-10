Un cheveu dans la soupe

Sam n'aime pas la soupe. Malgré tous ses efforts, elle n'arrive pas à avaler la moindre cuillère... Elle rêve devant son bol, quand soudain apparaît quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est ? Un Cheveu ? Beurk ! Sam l'attrape, tire, tire encore, et réalise qu'elle a attrapé le seul et dernier cheveu du croque-soupe : l'ogre féroce qui vit au fond de la soupe ! Ni une ni deux, il bondit hors du bol, et Sam n'a plus qu'à s'enfuir... Un album très rythmé et drôle où l'imaginaire à tous les droits. Dans cet album, les auteurs Guillaume Bianco et Caroline Hue s'amusent et cela se voit ! L'imaginaire est au pouvoir et nous entraîne dans une folle course-poursuite, depuis la cuisine jusqu'au fond de la soupe ! On y croise une galerie de personnages savoureux tels un petit frère parfaitement agaçant, un ogre absolument féroce et presque chauve, ou encore des poissons-légumes qui vivent dans la soupe. Quand le quotidien se transforme en une grande aventure : un album pour dédramatiser les repas difficiles. Courageuse et pleine de malice Sam arrive à échapper au croque-soupe et réussit même à le faire disparaître définitivement. Comment ? En avalant sa soupe d'un seul trait, tout simplement ! Une histoire cocasse et rythmée pour réconcilier les parents qui désespèrent de faire aimer la soupe à leurs enfants, et les enfants qui refusent obstinément d'y goûter.