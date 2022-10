Mon grand imagier à jouer - Pour s'amuser, grandir, rêver

Coucou Bébé, voici un livre pour jouer. Ouvre-le et découvre : des mots à chercher, lire et trouver ; plein de chemins à suivre avec tes mains ; et des jolies rimes, du début à la fin ! Avec son Grand imagier à jouer, Bébé ne cessera de s'émerveiller. Il découvrira plus de 100 mots du quotidien, et de nombreuses surprises au fil des pages... Plif, plaf, plouf : des fleurs à arroser ! Toc, toc, toc, une porte contre laquelle frapper ! Oh, tiens donc, un chat à caresser ! Voilà un moment doux, drôle et atypique à partager. Retrouvez à l'intérieur : - 9 thèmes du quotidien de bébé : les habits, le jardin, les animaux, les jouets, les aliments, la maison, la propreté, le sommeil et la famille. - Un arbre familial à compléter. - Des "cherche et trouve" et des petits jeux à faire ensemble.