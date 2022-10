Cuisines vegan des Caraïbes

A l'image de sa culture, la cuisine caribéenne est colorée, vivante et identitaire. C'est un mélange unique de saveurs, d'ingrédients et de traditions, qui fait allusion au passé historique et aux racines multiculturelles de l'archipel. Du colombo en passant par le jerk chicken, la ropa vieja, ou la soupe joumou, les spécialités caribéennes sont appréciées et plébiscitées par beaucoup dans le monde. A travers 80 recettes familiales et réconfortantes, je vous invite à découvrir les plats nationaux caribéens végétaliens et tous leurs secrets, mais aussi à les redécouvrir en version végétale (pour certains que j'ai adaptés). Plats, apéritifs, desserts, boissons, et condiments : reproduisez où que vous soyez toutes les recettes que ma mère nous préparait avec amour. Voyagez ainsi de la Jamaïque jusqu'aux Antilles françaises, en passant par Cuba, Porto Rico et Haïti, sans prendre l'avion mais en vous régalant tout en vous imprégnant de l'histoire tangible des Caraïbes, et de son héritage. Alie Suvélor : Créatrice culinaire végane, je suis née en Guadeloupe de parents agriculteurs aux origines afro-caribéennes et afro-latines. Chez moi la cuisine est une passion familiale, qui se transmet de génération en génération. Après avoir été formée par des chefs en Asie, je partage depuis 2020 sur mon blog healthyalie. com mes recettes inspirées à la fois par mes racines antillaises, jamaïcaines et cubaines, et par mes voyages. La cuisine est un art qui dépasse les frontières, et je suis là pour vous aider à cuisiner de délicieux plats accessibles !