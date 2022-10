La guerre d'independance americaine

La guerre d'indépendance américaine est un des mythes de la modernité politique. Un peuple aurait pris les armes contre une force d'occupation oppressive afin de créer un Etat fondé sur la liberté. Pour n'être pas fausse, cette histoire est partielle. Dans ce livre magistral et inattendu, Pascal Cyr et Sophie Muffat revisitent autant qu'ils déconstruisent une légende. Comment une armée, avec très peu de moyens et composée d'hommes sans expérience, a-t-elle pu tenir face à la Grande-Bretagne ? On a souvent réduit le rôle de la France à la contribution navale de la bataille de Chesapeake, qui entraîne la capitulation anglaise. En réalité, dès 1778, le gouvernement de Louis XVI, par le truchement de trafiquants d'armes à l'image de Beaumarchais, équipe les Américains. Une armée de paysans dispose désormais d'un des meilleurs équipements du monde et d'officiers compétents et expérimentés. C'est le tournant de la guerre. Ce livre corrige aussi de nombreux clichés relativement, par exemple, aux compétences militaires de George Washington, puissant et intelligent mais mauvais stratège. De même, l'ouvrage révèle les motivations purement économiques des colons américains, le peu de sympathie qu'ils suscitaient par exemple chez leurs voisins canadiens, et les exactions commises à l'endroit des Amérindiens. De même, la place déjà considérable que les colons américains accordent à l'esclavage fondé sur la ségrégation.