Une mission spatiale dirigée par des gorilles, des chats noirs qui deviennent violets et des gens qui rapetissent... Un vieil ennemi qui refait surface avec un plan diabolique pour piéger nos héroïnes dans le passé... Minnie et Daisy sont embarquées dans des aventures complètement loufoques, avec des méchants débordant d'imagination. Elles devront prouver une nouvelle fois qu'elles sont les plus malignes pour déjouer ces plans farfelus !