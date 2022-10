Avant qu'ils ne squattent nos écrans de cinéma, de télévision ou nos consoles de jeux, les super-héros, qu'ils soient de l'univers DC ou Marvel, sont nés dans les pages des bandes dessinées américaines, les fameux comics. Et Batman, Spider-Man ou les X-Men ne sont pas les seuls ! De Calvin & Hobbes à Maus en passant par V pour Vendetta, The Walking Dead ou Strangers in Paradise, ce recueil rassemble 100 comics publiés entre 1966 et 2022 qui offrent un panorama complet des divers histoires disponibles. Rédigée par une équipe d'expert, cette bédéthèque idéale est autant indispensable pour le novice qui pourra découvrir des comics correspondant à ses goûts que pour le fan pur et dur qui s'empressera de relever le défi de lire l'intégralité des 100 comics de cette sélection. Sans prétendre à être exhaustif, 100 comics à lire propose un panorama historique de la diversité de la bande-dessinée anglo-saxonne aussi bien dans ses thèmes que dans ses formats de diffusion. Rédigé par une équipe d'experts, le livre arrive dans notre gamme de référence comprenant déjà 100 séries d'animations japonaises, 100 films d'animations, etc. Les articles ont été rédigés par Sophie Bonadè, Henri Delecroix, Jean-Michel Ferragatti, Marceau Henault, François Rey, Arnaud Tomasini, Fred Wullsch et Siegfried Würtz sous la supervision d'Alexandra Ramos et Stéphanie Chaptal, et préfacé par Le Commis des Comics. Couverture de Laurent Lefeuvre (Fox-Boy).