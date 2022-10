Colocataires à leur manière T03

Auteur de romans policiers, Subaru Mikazuki se distingue par sa nature introvertie et misanthrope. En effet, considérant les gens comme une source de nuisance dans son processus d'imagination et de création, il fait tout pour éviter de sortir de chez lui et d'avoir des contacts humains. Un jour, il tombe sur une chatte errante qu'il décide d'adopter et de nommer Haru. Tous deux se retrouvent chez Mademoiselle Ôkami, la vendeuse de l'animalerie, pour lui rendre un objet qu'elle avait oublié. Mais quelle n'est pas la surprise de Haru lorsqu'à peine la porte ouverte, elle voit un chaton qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et qui l'appelle "grande soeur" ! Continuons de suivre le quotidien de ces personnages attachants qui nous racontent le bonheur de leur vie à deux, chacun à travers leur point de vue !