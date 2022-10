En collaborant avec les plus grands magazines de mode, il a su créer un style indéfinissable et pourtant unique où chaque photographie révèle le travail de composition, de mise en scène et d'attention au détail propre au photographe. Loin de considérer la photographie de mode comme une pratique mineure, Kiki Xue y puise inspiration et stimulation pour créer en parallèle de véritables photographies d'art. Cet ouvrage se propose d'explorer la pratique de cet artiste dont la connaissance de l'art et de son histoire infuse l'oeuvre.