Les géants Tome 6 : Yatho

L'heure du combat final a sonné. Le Géant maléfique Alyphar a réussi à s'emparer de Yatho, le garçon qui l'a sorti de son long sommeil. Désormais, sa puissance semble sans limite ! En continuant d'exercer le contrôle sur le reste des Géants, il sème la terreur aux quatre coins du globe. L'humanité risque de sombrer dans le chaos le plus total si on ne trouve pas un moyen de l'arrêter. Un infime espoir réside encore du côté de Tyrl, le géant de Célestin. Si Célestin arrive à attirer Yatho loin d'Alyphar peut-être que les militaires auraient une chance d'agir. Mais ils vont rapidement s'apercevoir qu'aucune arme humaine n'est en mesure de détruire Alyphar. Pour Célestin, la solution est ailleurs : il faut extraire les enfants de leur géants pollués par le pouvoir d'Alyphar ! Le temps est venu pour les enfants et les géants d'unir leur force pour se lancer dans l'ultime bataille. Parviendront-ils à sauver le monde sans un douloureux sacrifice ? Ce dernier tome clôt en beauté cette série d'aventure chargé d'action et d'émotions, où l'écologie et la force de la nature demeurent des sujets de fond. Mais l'univers des Géants ne s'éteint pas pour autant, puisque d'ores et déjà, les auteurs travaillent sur un deuxième cycle prometteur.