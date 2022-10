Mémoires d'un reptile

Après une dispute avec sa mère dans un supermarché, Iben, onze ans, disparaît mystérieusement. Plus d'une décennie auparavant, une jeune femme, Liv, tente de surmonter les lourds traumatismes de son enfance et se réfugie dans la relation fusionnelle qu'elle entretient avec son animal de compagnie, un python nommé Néron. Peu à peu, et à mesure que ce dernier grossit et grandit, Liv comprend qu'elle ne pourra plus se contenter de lui donner des souris mortes bien longtemps...