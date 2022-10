Le Buveur de lait du crépuscule

Ernest, 10 ans, est déjà un lecteur compulsif. Un soir, le petit garçon s'endort sur son livre et se retrouve enfermé à l'intérieur de la bibliothèque municipale. Là, il tombe nez à nez avec des sorcières hideuses qui lèchent les grands classiques à coups de langues empoisonnées ! Dès qu'un petit lecteur ouvrira un des livres maudits, il sera changé en animal. . . qu'il déteste le plus. Avec ses meilleurs amis Dédé et Nestor, transformés en rat et en chat par la malédiction des sorcières, Ernest doit agir, et vite. Heureusement, il peut compter sur son grand-père, qui a déjà eu affaire à ces infâmes créatures !