Pétales au vent (Fleurs captives, Tome 2)

Libérés de l'emprise familiale et évadés du grenier où ils étaient séquestrés, les enfants rescapés sont parachutés dans un monde dont ils ignorent presque tout. Ils doivent désormais affronter la vie, ses embûches... et ses nouveaux drames. Néanmoins, la chance leur sourit quand leur chemin croise celui du docteur Paul Sheffield, qui les recueille aussitôt. Christopher peut alors entamer ses études de médecine, tandis que Cathy se lance dans une carrière de danseuse. Seule Carrie, trop meurtrie, peine pour s'imposer dans l'existence. Les années passent et font d'eux des adultes. La fatalité semble les épargner. L'amour et le succès leur font même oublier leur terrible enfance. Mais pour combien de temps ? Pétales au vent est le deuxième des cinq tomes de Fleurs captives, la saga culte de Virginia C. Andrews, traduite dans une dizaine de langues et vendue à cinq millions d'exemplaires à travers le monde. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michel Deutsch.