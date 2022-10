"Je ne compte rien écrire de difficile. Je ne veux pas adopter un style moderne ou forger des néologismes pour faire original. Aussi tenterai-je d'écrire une histoire comprenant début, développement et grand final, suivi de silence et de pluie battante". Sur le sort de Maccabée, jeune femme sans charme et sans esprit du Nord-Est brésilien, le narrateur, écrivain, semble s'attendrir autant que perdre patience. Autour de cette "pauvre fille" gravitent des avides et des ambitieux, qui ne lui donneront rien. En observateur distant, Rodrigo S. M. cherche alors à faire le récit de cette existence misérable et sans amour, qui tiendrait en un souffle. Publié en 1977, L'Heure de l'étoile, dernier roman de Clarice Lispector paru de son vivant, dénonce l'exclusion et les injustices sociales en racontant avec une cruelle ironie et une grande tendresse la trajectoire d'une vie minuscule. Entre un blues plaintif et un coup de poing dans l'estomac. Gérard de Cortanze, Le Nouvel Observateur. Traduit du portugais (Brésil) par Marguerite Wünscher, relu par Sylvie Durastanti.