Patronnes. Tête-à-tête avec les numéros unes

Les chiffres sont implacables Tandis que les femmes représentent 52 % de la population française, elles sont seulement 3 dirigeantes au CAC 40. Sur les 120 plus grandes entreprises françaises, elles sont 18 à avoir atteint le poste le plus élevé. Dans le monde de la tech, alors que les femmes fondent 24 % des start-up, elles ne récoltent que 12 % des fonds levés chaque année. Pourtant, les 52 femmes de ce livre ont toutes tracé leur chemin pour devenir numéro une. Elles ont entre 28 et 68 ans, elles gèrent entre 2 et 420 000 personnes, elles sont nées en France ou y ont immigré, sont autodidactes ou surdiplômées, connues ou inconnues, mères ou sans enfant. 52 femmes pour inspirer les 52 % de Françaises qui peuvent parfois douter que tout est possible. Elles sont toutes Patronnes. Et comme leur ascension est rarement accompagnée d'un manuel, Patronnes est le mode d'emploi, sans langue de bois, inspiré par celles qui ont bel et bien atteint le sommet.