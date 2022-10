Tyran le T-rex. Pas les dents !

P'tit Tyran déteste attendre au toboggan. Il n'aime pas non plus perdre à la course ou partager son goûter, ça non ! Et quand il n'est pas content, P'tit Tyran mord ! CROC ! OUILLE ! Pas les dents, p'tit Tyran ! Un livre-marionnette pour jouer et rire avec un petit dinosaure. Lui, les bêtises, il adore !