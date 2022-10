Botanicum. 50 cartes postales

Arbres fruitiers ou tropicaux, végétaux grimpants ou aquatiques, plantes carnivores, champignons, palmiers, algues, cactus et fleurs sauvages... Ce coffret nous invite d'une nouvelle manière à découvrir l'incroyable biodiversité de notre planète à travers ces 50 cartes postales. Le lecteur pourra les envoyer à ses proches... ou les collectionner ! Les illustrations splendides et détaillées de Katie Scott dans un coffret luxueux : un petit jardin de papier qui célèbre la nature et la richesse du monde végétal.