Non, non et non !

Aujourd'hui, Petit Girafon répond non à tout ce qu'on lui propose. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ? Sa maman en a assez... Heureusement, elle comprend vite que ce n'est pas à elle qu'il dit non. Son girafon grandit, il a simplement envie de s'affirmer. Il a besoin d'être entendu comme tous les petits du monde à cet âge-là. Un livre marionnette pour communiquer autrement... et mieux comprendre son enfant !