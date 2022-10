La mythologie en BD : Dieux et Déesses de la mythologie grecque

Qui sont les dieux et les déesses de l'Olympe ? Quels sont leurs pouvoirs ? Quels sont les combats et les épreuves qui forgent leurs destinées ? La vengeance de Zeus qui devient le dieu suprême, Athéna, la redoutable déesse de la sagesse et de la guerre, Prométhée, l'ingénieux titan qui doit peupler la Terre, la quête de Déméter pour retrouver sa fille Perséphone, prisonnière des Enfers... Autant de mythes qui nourrissent depuis l'Antiquité l'imaginaire des humains. Avec ce recueil, plongez dans les plus grands épisodes de la mythologie grecque... et plus encore !