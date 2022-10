Au fond de l'océan se cache un pays enchanté. C'est là que vit Lila, la licorne des mers... et, aujourd'hui, c'est son anniversaire ! Au programme, toboggan géant, gâteau et cadeaux... Un petit récit à raconter et à jouer par les parents. Une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.