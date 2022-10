Bienvenue dans le Fungarium ! Ce musée de papier accueille une impressionnante collection de champignons, cette forme de vie parmi les plus extraordinaires sur terre. Depuis les cols abrupts des montagnes jusqu'aux forêts tropicales et tempérées, émerveillez-vous devant leurs allures surprenantes et leurs couleurs variées. Source d'alimentation et de soin thérapeutique pour les humains, les champignons sont également indispensables aux plantes, aux animaux et aux écosystèmes. Grâce au Fungarium, découvrez pourquoi leur rôle dans la survie de notre planète est si crucial. Bonne visite !