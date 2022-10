Homère in the city

Sol a une passion secrète depuis l'enfance : les chevaux. Quatre soirs par semaine, il quitte l'EHPAD où il est apprenti et tourne le dos aux tours de sa cité pour aller espionner des cours d'équitation qu'il ne peut pas se payer. Perché dans un arbre à l'orée de cet autre monde, il s'imagine cavalier, franchissant tous les obstacles de sa vie. Mais un jour la routine de Sol est bouleversée par une rencontre, Melissa, et un accident, celui de son meilleur pote Tatepa. Deux événements qui vont tout changer et mener Sol vers Homère, le cheval de ses rêves.