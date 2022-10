Introduction aux etudes animales -ned

Cet ouvrage est le premier à proposer, en français, un panorama des études animales. Ce champ de recherche pluridisciplinaire ancré dans les sciences humaines et sociales étudie les représentations des animaux autres qu'humains et les relations entretenues avec eux par les êtres humains (autrement dit, les relations "anthropozoologiques"). Ce champ met également en perspective les opinions, les croyances, les attitudes qui fondent ces représentations, et les tropismes qui oeuvrent au coeur de ces relations ; l'anthropocentrisme en est un exemple saillant. L'exploration anthropozoologique proposée aborde la domestication et l'élevage, les utilisations et les catégorisations des autres animaux, ainsi que l'éthique animale, le droit animalier, les mouvements animalistes et la représentation culturelle des non-humains. Et l'on découvre notamment que l'identité, l'histoire des autres animaux, les rôles qu'on leur attribue, les représentations dont ils font l'objet sont le fruit de constructions sociales, philosophiques, culturelles et linguistiques.