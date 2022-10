Les relations avec les fournisseurs IT en 40 questions. Maîtriser ses achats auprès des ESN , éditeurs de logiciels et cabinets de conseils

Pour les entreprises, la maîtrise de la relation avec les fournisseurs du numérique est de plus en plus cruciale pour plusieurs raisons : - Le mouvement de transformation digitale touche toutes les entreprises, notamment les PME, relativement démunies face aux fournisseurs de solutions numériques. - Le taux d'échec des projets numériques est lié au manque de maîtrise de la relation fournisseur. - La mise en oeuvre et l'intégration des solutions numériques constituent des zones de danger si la relation avec les fournisseurs n'est pas cadrée et pilotée dans toutes ses dimensions. - Les enjeux financiers deviennent significatifs, surtout pour les projets qui concernent des problématiques clients. L'ouvrage est construit autour des quatre dimensions principales de la relation fournisseur : la stratégie, les aspects commerciaux, les conditions contractuelles et la gestion de projet. Pour chacune les questions-clés sont identifiées, et les réponses sont données sous forme concrète et directement applicable.